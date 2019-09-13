3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мигранты через Ла-Манш хотят попасть в Британию
Мигранты хотят успеть попасть в Соединенное Королевство до Брексита. Для этого они отправляются через Ла-Манш. В проливе перехвачены две лодки, которые незаконно перевозили более 20 беженцев. Кроме того, в английском Дувре пограничники задержали 86 нелегалов.
Перед переправой мигранты разбивают палаточные лагеря на северо-западе Франции. По данным властей Пятой Республики, с начала нынешнего года Ла-Манш пытались пересечь почти полторы тысячи нелегалов - это в два с половиной раза больше, чем за такой же период прошлого года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов