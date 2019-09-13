Мигранты через Ла-Манш хотят попасть в Британию

Мигранты хотят успеть попасть в Соединенное Королевство до Брексита. Для этого они отправляются через Ла-Манш. В проливе перехвачены две лодки, которые незаконно перевозили более 20 беженцев. Кроме того, в английском Дувре пограничники задержали 86 нелегалов.



Перед переправой мигранты разбивают палаточные лагеря на северо-западе Франции. По данным властей Пятой Республики, с начала нынешнего года Ла-Манш пытались пересечь почти полторы тысячи нелегалов - это в два с половиной раза больше, чем за такой же период прошлого года.