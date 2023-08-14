Мигранты из Ирака провели в Стокгольме акцию сожжения Корана

У парламента в Стокгольме вновь сожгли Коран. Акция проходила с разрешения столичной полиции. Более того, от зрителей провокаторов отделяли полицейские микроавтобусы и несколько рядов заграждений.

Надругательство над священной книгой устроили мигранты из Ирака. Против них уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды из-за проведенных ранее подобных манифестаций. Вот такой парадокс: власти Швеции акцию разрешают, но потом возбуждают уголовные дела. Понимают, что Швеция стала приоритетной целью исламистских террористов, но одновременно продолжают поддерживать извращенную свободу самовыражения, в буквальном смысле играя с огнем.