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Мигранты из Мексики пытались добраться до США через реку

Многочисленный караван мигрантов из Мексики (кстати, первый в этом году) пытался прорваться на территорию США! Беженцы вброд перешли реку на южной границе, но были встречены силовиками из мексиканской Национальной гвардии. На границе начались столкновения. Нелегалы забрасывали стражей порядка камнями, те отвечали слезоточивым газом. Большинство нарушителей удалось задержать.

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