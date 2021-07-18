Мигранты обходят Латвию стороной

В отличие от соседней Литвы Латвия не разделяет паники с проблемой мигрантов. Там за последнее время задержали всего трех беженцев. Дело не в расслабленности местных пограничников. Замглавы Госпогранохраны страны объяснил столь скромный результат.Во-первых, граница Латвии и Беларуси короче, чем у Литвы, - всего 172 километра, во-вторых, мигранты не хотят делать крюк.