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Мигранты подняли бунт в польском центре содержания беженцев
Режим Дуды - Моравецкого максимально издевается над беженцами и на границе с Беларусью, и у себя за колючей проволокой. Мигранты подняли бунт в центре временного содержания в Любушском воеводстве. Об этом сообщила местная радиостанция. Несколько сотен человек попытались прорваться через заграждения. Они просили освободить их, скандируя, что цель их прибытия в Европу - Германия. На место ЧП прибыли полиция и дополнительные силы пожарных и пограничников. Всего контингент силовиков увеличили на 500 человек. О пострадавших не сообщается. Скоро, наверное, и танки должны подтянуть, как на границе с Беларусью.
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