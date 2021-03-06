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Мигранты подорвались на мине в Хорватии

Несчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело погибшего и одного раненого, остальные мигранты скрылись в неизвестном направлении. На поиски были направлены вертолеты, мигрантов вскоре нашли в миноопасном районе.

Людей предупредили об опасности, рекомендовав дождаться спасателей, не сходя с места

Спустя несколько часов с минного поля вывели десять человек. Пострадавшим была оказана помощь. Четыре человека госпитализированы с ранениями, один из них находится в тяжелом состоянии. Шестеро из спасенных выразили намерение подать просьбу о предоставлении убежища в Хорватии.

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