Мигранты подорвались на мине в Хорватии

Несчастный случай в Хорватии. Группа нелегальных мигрантов при попытке пересечь границу оказалась на минном поле. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело погибшего и одного раненого, остальные мигранты скрылись в неизвестном направлении. На поиски были направлены вертолеты, мигрантов вскоре нашли в миноопасном районе.



