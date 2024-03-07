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Мигранты штурмовали парламент Исландии

Мигранты сегодня пытались захватить здание парламента Исландии - там как раз обсуждали ужесточение иммиграционного законодательства. Приезжие хотели, чтобы въезд в страну был разрешен также членам их семей, а жилье и пособие предоставлялись с учетом численности домочадцев. Нарушителей скрутили и отправили в полицию. После штурма смягчать закон депутаты точно не станут.

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