Мигранты стали причиной политического скандала в Германии

Глава баварского Христианско-социального союза, он же министр внутренних дел, собирается выдвинуть ультиматум Ангеле Меркель. Хорст Зеехофер планирует выслать из ФРГ мигрантов, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также закрыть границу для новых беженцев. Глава МВД планирует дать Меркель две недели на поиск альтернативного решения проблемы мигрантов.