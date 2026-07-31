Испанский город Сеута, расположенный в Африке и граничащий с Марокко, оказался эпицентром миграционной катастрофы. Сюда уже два дня потоком текут беженцы, которые смели пограничные ограждения, проломили многометровой высоты забор и заняли город. Погибли 9 человек. По официальным данным, захватчиков от 3 до 5 тыс. И люди продолжают стремительно прибывать.

Власти перебрасывают в Сеуту дополнительные контингенты пограничников и армию. Вряд ли это будет иметь хоть какой-то эффект, так как потоки беженцев действуют организованно.

Проникновения на территорию города ожидают еще многие тысячи людей, они собраны сюда со всей Африки грантовыми организациями, которые финансируются, в частности, Соросом. Это связано с тем, что недавно испанские власти решили легализовать полмиллиона мигрантов, живущих на территории страны много лет. Нынешние беженцы добиваются для себя того же.

Выставить новоприбывших из Сеуты нельзя, так как испанский суд постановил, что дело каждого из беженцев должно быть тщательно рассмотрено с изучением всех обстоятельств. Италия уже заявила, что готова закрыть свои границы, при этом непосредственно с Испанией общих рубежей она не имеет.