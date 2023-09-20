Миграционная афера на миллионы: как в Польше визы меняли на взятки

В Польше приближаются выборы, и проверка местного МИД вскрыла наглые и циничные схемы, проще говоря, банальную коррупцию.

В громкой визовой афере замешан замминистра иностранных дел Петр Вавжик, а касается она очень больной темы - мигрантов, которыми партия "Право и справедливость" (ПиС) больше всех пугает население и пытается удержать рейтинги.

Антимигрантская риторика и стена на границе - одни из ключевых посылов ПиС уже долгое время. Более того, строительство забора рядом с Беларусью партия преподносит как одно из своих главных достижений.

На возведение массивной ограды потратили более 380 млн долларов. Основная цель звучит так: заблокировать приток мигрантов с Ближнего Востока и Африки. В официальных сообщениях говорится, что приток сократился, но не прекратился полностью.

Еще бы. Когда визу можно получить за банальную взятку. Называются вполне конкретные цены, объемы и технология. По данным газеты Rzeczpospolita, за визу, выданную вне обычной очереди, нужно было заплатить до 5 тыс. долларов. Польские журналисты утверждают, что при Вавжике процветала коррупционная схема выдачи виз гражданам стран, не входящих в ЕС.

Позже стало известно, что Вавжик пытался покончить жизнь самоубийством. Политик порезал себе вены и оставил предсмертную записку, в которой обвинил в коррупции человека, которому доверял. Имя не разглашается. Сейчас экс-заместитель главы МИД находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.





При этом Консульский отдел МИДа оказывал давление на отдельные посольства Польши в других странах: выдавайте побольше виз. Причиной этого был якобы спрос на рабочую силу со стороны предприятий. А чтобы не ждать очереди или обойти стороной отдельные нормы, есть простой выход: сколько стоит совесть польских политиков вы уже слышали.





То есть любой желающий мог приобрести документы буквально в ларьке возле польских диппредставительств. Вот и получается, что те, кто идут за лучшей долей из Беларуси в Польшу, - преступники. Они подвергаются насилию, могут быть убиты либо оставлены умирать.

А те, кто набивает карман партии "Право и справедливость", приезжают на официальных условиях. И им польское общество услужливо открывает двери.

Польские журналисты, со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве раскрыли детали коррупционной аферы. Сообщается, что действовавший в Лодзи визовый центр на регулярной основе предоставлял визы гражданам из двадцати стран (в т. ч. Пакистана, Ирана, Бангладеш и Узбекистана). По некоторым оценкам, стоимость выдачи разрешительного документа варьировалась в пределах 4-5 тыс. долларов с человека. Деньги уходили в карманы чиновникам, а кураторство приписывают племяннику экс-замминистра - Якубу Осайду - автору схемы выдачи документов.