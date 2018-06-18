Миграционная политика, проводимая канцлером ФРГ Ангелой Меркель, вновь подверглась жесткой критике

На этот раз "железной леди" был выдвинут ультиматум. Глава Христианско-социального союза, министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер отвел ровно две недели на решение вопроса, связанного с нелегальной миграцией. В случае, если за этот срок Меркель не найдет общеевропейского решения проблемы, Зеехофер пригрозил в одностороннем порядке выпустить министерский указ о масштабном контроле на границах и высылке мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Кроме того, глава МВД пообещал лишить нелегалов денежных пособий. Меркель ультиматум приняла, хотя считает, что Германия не должна в одностороннем порядке ограничивать миграцию.