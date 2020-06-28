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Миграционная схема ЕС терпит неудачу

Европейские журналисты выяснили, что программа, разработанная МОМ для решения миграционного кризиса, не справляется со своей задачей. Схема предполагает, что организация оплачивает беженцам билет домой и помогает реинтегрироваться. Помощь включает в себя материальные выплаты, временное предоставление жилья и обучение новой профессии. Однако прошедшие через программу мигранты все чаще жалуются: мол, по возвращении помощи так и не дождались, а если и дождались, то суммы слишком малы.

По данным МОМ, только две трети участников программы "Получи деньги - возвращайся на родину" полностью завершают процесс реинтеграции. Все чаще мигранты берут деньги, едут домой, но спустя какое-то время пытаются вновь прорваться в Европу. Жалуются, что в своей стране желаемого не получают. Вот такой круговорот в поисках благополучия.

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