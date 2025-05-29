Миграционный кризис создан искусственно? Что об этом думает эксперт?

Сегодня для Брюсселя миграционный кризис - это одна из острых тем, которую постоянно педалируют, говорят, что необходимо выделять новые средства и консолидироваться для решения этой проблемы.

Но здесь выясняется, что один из членов Евросоюза является непосредственным участником и создателем миграционного кризиса. Будут ли из-за этого введены какие-то санкции в отношении Польши, предположила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.

"А насколько ЕС искренен в рассказах о миграционном кризисе? Посмотрите, как там относятся к своим гражданам. Если коренные жители данного государства подают в суд, то они его проигрывают, а выиграют мигранты. Все говорят о толерантности", - подчеркнула аналитик.

Юлия Абухович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63db3c17-cd8b-4ebf-b2a2-08364f61daa0/conversions/50dff3fb-4ab3-4f0e-9b87-5d4fdbd90b2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63db3c17-cd8b-4ebf-b2a2-08364f61daa0/conversions/50dff3fb-4ab3-4f0e-9b87-5d4fdbd90b2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63db3c17-cd8b-4ebf-b2a2-08364f61daa0/conversions/50dff3fb-4ab3-4f0e-9b87-5d4fdbd90b2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/63db3c17-cd8b-4ebf-b2a2-08364f61daa0/conversions/50dff3fb-4ab3-4f0e-9b87-5d4fdbd90b2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Юлия Абухович

Кстати, важно вспомнить и то, что сегодня два новоизбранных мэра в городах Великобритании не являются коренными жителями этой страны. И таких моментов становится все больше. Некоторые эксперты обеспокоены, что скоро могут исчезнуть многие европейские страны, так как там просто не останется коренных жителей, ведь все займут мигранты. "И эта практика продолжается. Мигранты приходят не только через сухопутную границу. Они прилетают самолетами, приплывают на кораблях. Это целенаправленные потоки, на которых кто-то очень хорошо зарабатывает", - заявила Юлия Абухович.

Поэтому, рассказывая о каком-то миграционном кризисе и о том, что власти ЕС волнуются, нужно понять, что кроме этого больше ничего не делается, чтобы это остановить. "Войны как шли, так и идут. В этих странах как погибали люди, так и погибают, как разрушались целые государства, так и разрушаются", - обратила внимание эксперт.