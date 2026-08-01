Миграционный кризис в Испании вскрыл разлад внутри ЕС

Тысячи нелегалов в испанской Сеуте сейчас прячутся в трубах и тоннелях, чтобы избежать отправки обратно в Марокко, а другие просто бродят по улицам.

Власти страны направили дополнительные военные и полицейские подразделения и устанавливают масштабные заграждения. Тем временем число погибших при попытках проникнуть в Сеуту достигло 67 человек. В Марокко, по последним данным, возвращены свыше 50 тыс. человек.

Этот кризис - еще один пример разлада в стройных рядах ЕС. Так, Италия решила сразу закрыть свои границы и объявила о приостановке шенгена с Испанией. Французские власти стянули к границе подразделения полиции и беспилотники, а Финляндия, Чехия и Дания требуют исключить Испанию из безвизовой зоны.