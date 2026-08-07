Миграционный кризис: в Сеуте переполнены центры временного содержания

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута на севере Африки продолжает обостряться. Более 1 тыс. несовершеннолетних мигрантов сейчас ожидают размещения в местных центрах временного содержания, которые оказались полностью переполнены.

Из-за нехватки мест многим подросткам приходится по нескольку дней жить в прилегающих лесных массивах без регулярного доступа к еде и воде. Несмотря на тяжелые условия, большинство прибывших рассчитывают продолжить путь вглубь Европы.

"Я в Сеуте уже семь дней. Три дня из них я провел, ночуя в лесу без еды и воды. Нам едва хватало еды, чтобы выжить. Я надеюсь попасть в центр для мигрантов и продолжить учебу, чтобы стать профессиональным футболистом, и надеюсь, что смогу попасть в Нидерланды, а оттуда уже в Англию и играть за "Манчестер Сити". И надеюсь перевезти своего отца из Марокко в Европу", - рассказал один из мигрантов.

"Мы хотим уехать, потому что холод нас изматывает. Нас кормят только один раз в день - дают молоко и маленькие круглые печеньки, и мы едва сводим концы с концами на этом. Всегда видишь младенцев с матерями, поэтому мы вынуждены давать им свою долю молока, потому что для нас это ничего не изменит, а для них очень важно. Вот почему мы отдаем им молоко, потому что младенцам оно нужно", - пожаловался еще один мигрант.

Мадрид тем временем пригрозил Риму ответными мерами, если итальянские власти не отменят пограничный контроль, введенный на фоне массового наплыва нелегалов. В правительстве Испании назвали действия коллег дискриминационными и противоречащими интересам Евросоюза, подчеркнув, что проникшие в страну мигранты не могут свободно перемещаться по Шенгенской зоне. Испанская сторона установила жесткий дедлайн для снятия ограничений - 9 августа.