Миграционный кризис может превратить США в страну третьего мира

Соединенные Штаты могут превратиться в страну третьего мира! Такое громкое заявление сделал бывший президент США. Дональд Трамп уверен - неудачная политика новой администрации Белого дома не может справиться с миграционным кризисом, который, по сути, начался из-за необдуманных решений Джо Байдена. Десятки тысяч мигрантов за полгода нелегально просочились в Штаты.