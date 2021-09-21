ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Миграционный кризис может превратить США в страну третьего мира

Соединенные Штаты могут превратиться в страну третьего мира! Такое громкое заявление сделал бывший президент США. Дональд Трамп уверен - неудачная политика новой администрации Белого дома не может справиться с миграционным кризисом, который, по сути, начался из-за необдуманных решений Джо Байдена. Десятки тысяч мигрантов за полгода нелегально просочились в Штаты.

Критичнее ситуация в регионе границы: переселенцы из Гаити в погоне за американской мечтой переходят реки вброд. Там же возникают стихийные лагеря беженцев. При этом профильные ведомства в унисон заявляют: в США мигрантов никто не ждет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все