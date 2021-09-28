Миграционный кризис: на Лампедузу по морю прибыли сотни мигрантов, спасающихся от вооруженных конфликтов

Миграционный кризис, вызванный вооруженными конфликтами и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока, для Европы стал самым серьезным со времен Второй мировой войны. Только на Аппенины по морю в этом году прибыло около 45 тысяч мигрантов. Одна из лодок с сотнями нелегалов приплыла на Лампедузу накануне. Более 600 человек, спасенных береговой охраной в открытом море, доставили в центр приема беженцев. Там они будут ожидать решение Италии о предоставлении им убежища. Как правило запросы отклоняются, так как власти страны принимают только тех, кто может документально подтвердить, что бежит от войны, а не от бедности.