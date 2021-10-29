Миграционный кризис на польской границе, несмотря на призывы международных организаций, продолжается

Поляки не поддерживают бесчеловечную политику своего руководства в отношении беженцев. В Сети появилось фото сирийца и его сына, потерявших конечности в результате бомбардировки. Эти кадры прокомментировал один из пользователей "Твиттера" в Польше так: "Если бы они появились на польской границе, вы бы гнали их обратно к болоту или вызывали пограничную охрану, чтобы их окончательно выгнать".