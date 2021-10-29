3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Миграционный кризис на польской границе, несмотря на призывы международных организаций, продолжается
Поляки не поддерживают бесчеловечную политику своего руководства в отношении беженцев. В Сети появилось фото сирийца и его сына, потерявших конечности в результате бомбардировки. Эти кадры прокомментировал один из пользователей "Твиттера" в Польше так: "Если бы они появились на польской границе, вы бы гнали их обратно к болоту или вызывали пограничную охрану, чтобы их окончательно выгнать".
В поисках лучшей жизни беженцы пытаются попасть в ЕС. Однако на польской границе их встречают насилием и дубинками. Беззащитные люди с детьми на руках остаются без продуктов питания, медицинской и какой-либо правовой помощи. Ранее депутаты Европарламента осудили Варшаву за жесткое обращение с мигрантами. Однако призывы международных организаций и правозащитников наша западная соседка игнорирует.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов