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Миграционный кризис на польской границе, несмотря на призывы международных организаций, продолжается

Поляки не поддерживают бесчеловечную политику своего руководства в отношении беженцев. В Сети появилось фото сирийца и его сына, потерявших конечности в результате бомбардировки. Эти кадры прокомментировал один из пользователей "Твиттера" в Польше так: "Если бы они появились на польской границе, вы бы гнали их обратно к болоту или вызывали пограничную охрану, чтобы их окончательно выгнать".

В поисках лучшей жизни беженцы пытаются попасть в ЕС. Однако на польской границе их встречают насилием и дубинками. Беззащитные люди с детьми на руках остаются без продуктов питания, медицинской и какой-либо правовой помощи. Ранее депутаты Европарламента осудили Варшаву за жесткое обращение с мигрантами. Однако призывы международных организаций и правозащитников наша западная соседка игнорирует.

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