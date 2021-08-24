Миграционный кризис обвалил рейтинги литовских политиков

Миграционный кризис и недружественная риторика по отношению к Беларуси обвалили рейтинг министров и депутатов от правящей партии консерваторов в Литве. Согласно результатам соцопроса, проведенного компанией "Вилморус", положительно оценивают работу премьер-министра страны менее 30 % опрошенных, главы МВД - 22 %, министра иностранных дел - 19, а в июне было почти 25. Именно эти люди активнее всего боролись с "гибридной агрессией".