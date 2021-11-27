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Миграционный кризис в Европе и США
Несмотря на разразившийся скандал в связи со смертью мигрантов в водахПа-де-Кале,потоки беженцев в регионе не сокращаются. Возле французской коммуны Дюнкерк вырос новый лагерь нелегалов. Они собираются пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию. При этом Лондон от Парижа стену из колючей проволоки не выстраивает и Вооруженные силы не мобилизует.А местные НПО и вовсе заявляют, что и Франция, и Британиявопреки своим заявлениям активно поощряют контрабанду людей.
Новый виток миграционного кризиса и на южных границах США. Туда выдвинулись три новых каравана беженцев - более 2 тысяч человек. Однако попадут в Штаты далеко не все. Вашингтон заявил, что мигрантов в стране"никто не ждет".
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