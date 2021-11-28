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Миграционный кризис в Европе обострил отношения между Францией и Британией
Миграционный вопрос обострил отношения между Францией и Британией. Пару дней назад Лондон выразил озабоченность тем, что французская полиция помогает беженцам попасть в Королевство. Для обсуждения сложной ситуации договорились встретиться министры внутренних дел. Однако в последний момент представитель Франции отменил свое приглашение из-за письма Джонсона в Twitter. В нем премьер Великобритании призвал Париж "забрать нелегалов себе обратно".
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