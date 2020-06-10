Заслуженный артист России Михаил Ефремов отправлен под домашний арест до 9 августа после смертельного ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Решение вынес Таганский суд Москвы. Напомним, накануне в районе Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. Экспертиза обнаружила: в момент ДТП в крови Ефремова было более 2 промилле алкоголя, зафиксированы и следы наркотических веществ: кокаина и каннабиноидов. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.



