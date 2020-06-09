Михаил Ефремов стал виновником аварии со смертельным исходом

Уголовное дело завели на известного актера, звезду театра "Современник" Михаила Ефремова. Ночью в Москве заслуженный артист России спровоцировал ДТП. На черном джипе, следуя по Садовому кольцу, он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости буквально влетел в автофургон.Как показала экспертиза, Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



В аварии пострадали еще несколько машин. Около 20 минут спасатели доставали из покореженного фургона водителя Сергея Захарова. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Уже известно, что погибший житель Рязани подрабатывал в Москве курьером по вахтовому методу.



Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.