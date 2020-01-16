Михаил Мишустин - председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев - зампред Совбеза

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Документ вступает в силу со дня подписания. Несколькими часами ранее депутаты Госдумы России одобрили предложенную президентом кандидатуру на пост главы правительства. Впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против. Сам Михаил Мишустин среди приоритетов своей работы назвал национальные проекты, цифровую экономику и исполнение послания президента России.