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Михаил Мишустин - председатель Правительства РФ, Дмитрий Медведев - зампред Совбеза

Михаил Мишустин назначен председателем правительства России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Документ вступает в силу со дня подписания. Несколькими часами ранее депутаты Госдумы России одобрили предложенную президентом кандидатуру на пост главы правительства. Впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против. Сам Михаил Мишустин среди приоритетов своей работы назвал национальные проекты, цифровую экономику и исполнение послания президента России.

Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совбеза России

Также стало известно, что экс-глава правительства Дмитрий Медведев сегодня утвержден на пост заместителя председателя Совета безопасности.

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