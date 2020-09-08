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Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы
Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также к штрафу в 800 000 в пользу старшего сына погибшего Захарова. Ефремова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что актер в момент аварии находился под воздействием алкоголя и наркотиков.
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