Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также к штрафу в 800 000 в пользу старшего сына погибшего Захарова. Ефремова обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Отмечается, что актер в момент аварии находился под воздействием алкоголя и наркотиков.



