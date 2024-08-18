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Михеев: Беларусь подтверждает свои союзнические отношения с Россией
Интервью Президента телеканалу "Россия" - важный инфоповод недели. Говорили о недавно сбитых над Беларусью украинских беспилотниках. "Не позволим русским в спину стрелять" - цитата Президента. Своим комментарием о темах большого разговора в эксклюзивном интервью поделился российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев.
Во-первых, важно то, что Беларусь подтверждает свои союзнические отношения с Россией. Это одно из главных значений того, о чем говорил Лукашенко в соответствующем интервью. То, что мы не дадим ударить русским в спину. Это слова очень важные. Я думаю, что в России их, несомненно, слышат. Потому что многие из тех, кто когда-то называл себя союзниками, сегодня просто попрятались там по углам. В отношении Беларуси у нас довольно много в свое время было критики всякой разной, но оказалось, что в критический момент кроме Беларуси, никого рядом и не осталось.
Также эксперт высказался и об Украине, отметив, что у власти этой страны находятся "совершенно беспредельные, абсолютно безответственные, хамские руководители", которые не понимают всей опасности происходящего. "С другой стороны, за ними стоит Запад, который вообще никаких проблем от этой войны не испытывает, а поэтому постоянно использует Украину для провокации. "Если украинцы такие дураки, что позволили использовать себя как пушечное мясо, ну, давайте их использовать по полной программе". Мне кажется, просто совершенно обнаглевшие люди, которых просто по-хорошему еще не наказывал никто. Я думаю, что перед Беларусью и Россией стоят очень схожие задачи. Потому что те люди, которые сидят в Киеве, вообще не чувствуют страха. Поэтому они будут провоцировать и Беларусь в том числе", - подчеркнул Сергей Михеев.
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