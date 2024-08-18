Михеев: Беларусь подтверждает свои союзнические отношения с Россией

Во-первых, важно то, что Беларусь подтверждает свои союзнические отношения с Россией. Это одно из главных значений того, о чем говорил Лукашенко в соответствующем интервью. То, что мы не дадим ударить русским в спину. Это слова очень важные. Я думаю, что в России их, несомненно, слышат. Потому что многие из тех, кто когда-то называл себя союзниками, сегодня просто попрятались там по углам. В отношении Беларуси у нас довольно много в свое время было критики всякой разной, но оказалось, что в критический момент кроме Беларуси, никого рядом и не осталось.

Сергей Михеев