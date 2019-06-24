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Милан выбран столицей зимней Олимпиады 2026 года

За звание боролся также шведский Стокгольм. Кстати, совместную заявку Милана и Кортина-д'Ампеццо и называли фаворитом - спортивные объекты на севере Италии расположены компактнее, чем у конкурента. Предлагаемые кандидатами операционные расходы будут в среднем на 20% ниже, чем бюджет зимних Олимпийских игр 2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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