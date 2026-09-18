Конфликт на Украине выгоден исключительно военной промышленности и инвесторам, в первую очередь из США. С таким жестким заявлением выступил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла. Он обрушился с критикой на официальный Берлин, который за последние годы выделил Киеву астрономические суммы.

"С 2022 года правительство ФРГ потратило и запланировало потратить более 100 млрд евро непосредственно на эту войну. На фоне многочисленных коррупционных скандалов в окружении украинского президента, действительно возникают сомнения в том, всегда ли эти средства доходили по назначению", - заметил Тино Хрупалла.

Политик призвал Брюссель и Берлин прекратить милитаристский угар и немедленно вернуться к политике, которая ставит на первый план - дипломатию. Но, как констатировал представитель партии АдГ, это слово в европейских кабинетах сейчас почти никто не произносит.