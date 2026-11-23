Европейским политикам мало народных бунтов на улицах их городов, и они решили полностью закопать ЕС в протестах.

Так, представленный финансовый план до 2034 года, который должны утвердить на днях, предполагает беспрецедентное урезание расходов - минус 204 млрд евро.

Главное - под нож идут фонды регионального развития, на которых годами держались экономики Восточной Европы и стран Балтии, а также наука и образование.

При этом стомиллиардный резерв для Украины остается неприкосновенным.

Вой сирен, слезоточивый газ и залпы водометов - так 23 ноября выглядит столица объединенной Европы.

Полиция Брюсселя тушит горящие баррикады и разгоняет многотысячные марши против урезания социальных расходов. В этот день к протестам студентов и учителей присоединилась общенациональная забастовка профсоюзов: в стране отменены авиарейсы, бастуют транспортники и бюджетники.

Причина одна - у европейских правительств закончились деньги на собственное население, и ради закрытия дыр в казне власти готовы экономить на собственных гражданах.

"Демонстранты опасаются, что эти 10 млрд евро экономии будут достигнуты за их счет. Им и без того приходится нелегко: покупательная способность падает, расходы на топливо и отопление растут, а инфляция усиливается", - отметил обозреватель Associated Press Сильвен Плази.

Под ударом - те, кто держит на себе повседневную жизнь страны: бюджетники, учителя и рабочие.

"Раньше существовала хоть какая-то система поддержки людей с низкими доходами. Сегодня же мы видим прямую атаку на право просто иметь достойный заработок и дотягивать до конца месяца. Цены растут на все, и люди больше не знают, останется ли у них завтра работа", - поделилась учительница из Бельгии Марта Марсиль.

"Правительство пытается сэкономить за счет рабочих: урезает пенсии, поднимает налоги, но не хочет трогать сверхбогатых. Профсоюзы предлагали другие решения, но власти предпочитают выжимать деньги из трудящихся и тех, кто живет на пособия, - из людей, у которых и так почти ничего нет", - заявил строитель из Бельгии Филипп Лекок.

Волна протестов накрывает всю Европу. В Литве идет бессрочная забастовка: на улицы вышли более 4 тыс. учителей, параллельно бастуют медики - в казне нет денег на обещанную индексацию зарплат, ведь прибалтийские бюджеты держались лишь на дотациях Брюсселя.

Впрочем, не спокойнее и в странах-донорах. Во Франции 6-е выходные подряд бастуют сотни тысяч бюджетников: системе образования страны не хватает более 7 млрд евро, тогда как Украине Париж уже отдал 6 млрд.

Одновременно акции против урезания соцпрограмм прокатились по Италии, Германии и Испании - люди требуют тратить деньги на собственное население, а не на чужие войны.

"Нынешняя стоимость жизни просто несовместима с нашими зарплатами. Арендная плата стала неподъемной, растут цены на топливо, расходы на жилье, ипотеку. Люди задаются вопросом, как вообще дожить до конца месяца и оплатить все счета", - рассказал работник сферы гостиничных услуг из Португалии Афонсу Фигейреду.

Причину этого обнищания сами европейцы видят в одном - власти перекачивают бюджеты из социальной сферы в военные расходы.

"Мы здесь, чтобы выступить против милитаризма и масштабного увеличения военных расходов. Каждый год на нужды армии выделяется дополнительно 5 млрд евро. При этом нам говорят, что денег на социальное обеспечение или государственные услуги нет. Нам не нужно милитаризованное общество. Мы не хотим, чтобы нашу молодежь призывали на военную службу, безопаснее от этого мы не становимся. Больше оружия - выше риск конфликта", - заявил протестующий.

"Инвестировать в милитаризацию, а не в то, что действительно полезно для населения, - это осознанный политический выбор. Милитаризация означает отказ от всех социальных завоеваний предыдущих поколений", - подчеркнул протестующий.

Эта политика предельно четко зафиксирована в новом проекте семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. Его представил председатель Евросовета Антониу Кошта. Накануне экстренного саммита ЕС общую планку расходов предложено снизить сразу на 204 млрд евро - до 1 трлн 780 миллиардов евро.

Режут социально-экономическое развитие регионов и сельское хозяйство (минус 54 млрд евро), конкурентоспособность (минус 95 млрд евро) и другие антикризисные программы. А вот "резерв для Украины" - до 100 млрд евро - оставили как есть. При том, что только на 2027 год у Киева дыра в бюджете оценивается в 70 млрд евро, а общие расходы - под 211 млрд евро.

Напряжение перекинулось и на уровень глав правительств. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал проект бюджета неприемлемым, указав на недопустимость урезания внутренних программ ради Украины.

Венгрия и Болгария отказываются участвовать в новых кредитах для Украины. Как и Словакия, чей премьер Роберт Фицо утверждает, что Киев не вернет ни цента - ни из уже выделенных 90 млрд евро, ни из новых 45 млрд.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Считаю примечательным, что в то время, когда намечаются мирные переговоры, ЕС хочет занять на международных финансовых рынках 45 млрд евро для поддержки войны в Украине и выступить гарантом по всему долгу, зная, что Украина не вернет ни единого цента, так же, как и из тех 90 млрд. Давайте говорить правду: это никакие не кредиты, это подарки".

В ответ канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать весь бюджет объединения, если все 27 стран не подпишутся под финансированием украинского направления.

Драган Станоевич, депутат парламента Сербии:

"Политика Евросоюза, вернее, их чиновников, однозначно антиевропейская и антинародная, по сути дела она просто фашистская. А как можно иначе расценить их требования сократить всевозможные расходы для собственного населения для того, чтобы эти деньги перенаправить криминальному режиму Зеленского, который будет забивать свои счета, карманы и так далее очередными миллиардами? Они еще раз доказывают, что чиновники Евросоюза - интересная группа, которая готова за счет налогоплательщиков, благополучия народов Европы финансировать войну".

Утвердить семилетний бюджет можно только единогласно. На грядущем саммите Брюсселю придется либо принуждать несогласных, либо идти на кулуарные уступки.

Однако суть от этого не изменится. Система приоритетов Евросоюза перевернута с ног на голову: вместо развития своих регионов, поддержки науки и защиты людей от инфляции ставка сделана на бесперебойную накачку Украины оружием и деньгами.