Милитаризация восточной границы Латвии спровоцировала отток инвестиций и недовольство местных фермеров.

Как сообщает местный портал, возведение оборонительных сооружений привело к значительному сокращению сельскохозяйственных угодий. Землевладельцы подчеркивают, что государственные ведомства установили противотанковые заграждения на частных участках, при этом перспективы и объемы компенсаций за убытки остаются неизвестными.

По словам депутата Сейма, инвесторы теперь массово отказываются от реализации крупных проектов в приграничной зоне.

В частности, из-за геополитической напряженности и близости оборонительной линии были полностью заморожены планы по строительству масштабных парков солнечных электростанций.