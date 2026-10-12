Милитаризация восточной границы Латвии привела к оттоку инвестиций
Милитаризация восточной границы Латвии спровоцировала отток инвестиций и недовольство местных фермеров.
Как сообщает местный портал, возведение оборонительных сооружений привело к значительному сокращению сельскохозяйственных угодий. Землевладельцы подчеркивают, что государственные ведомства установили противотанковые заграждения на частных участках, при этом перспективы и объемы компенсаций за убытки остаются неизвестными.
По словам депутата Сейма, инвесторы теперь массово отказываются от реализации крупных проектов в приграничной зоне.
В частности, из-за геополитической напряженности и близости оборонительной линии были полностью заморожены планы по строительству масштабных парков солнечных электростанций.