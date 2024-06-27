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Милитаризация Литвы идет стремительными темпами
Милитаризация Литвы идет стремительными темпами. Власти страны заявили, что намерены выйти из конвенции об отказе от использования кассетных боеприпасов. Сделано это как раз в тот момент, когда впервые в своей истории страна преодолела 3-процентный барьер расходов на оборону (именно такую часть ВВП, по данным свежеопубликованной статистики, Вильнюс тратит на военные нужды). Также страна готовится 0,25% валового внутреннего продукта передавать Украине для закупки вооружений. Это тем более смелое решение, потому что сама Литва получает значительные дотации и преференции от Евросоюза. Получается, Вильнюс демонстрирует щедрость не только за счет собственных граждан, но и за счет всех жителей Старого Света. Надо помнить, что с будущего года в стране действует обязательный всеобщий призыв для всех выпускников школ.
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