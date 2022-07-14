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Милитаризация Украины началась до начала спецоперации - признание командира батальона "Медведи SS"
Поставки западного вооружения в Украину начались еще до начала военной спецоперации России - такое признание сделал пленный командир националистического батальона "Медведи SS".
Он заявил, что проблемы начались в середине весны, когда националисты оказались заблокированы российской армией на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.
"Вооружение - только NLAW были, что из зарубежного у "Азова". Javelin не было. Javelin, NLAW были у морской пехоты. И все, из зарубежного там не было, потому что поставки ограничены были в окружении"
По словам командира "Медведей", киевские власти на протяжении почти трех месяцев обещали эвакуировать окруженных на "Азовстали" боевиков, но своего слова не сдержали, ссылались на нехватку финансирования, а после на то, что ждут необходимого для деблокады территории "Азовстали" западного оружия.
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