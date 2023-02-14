Милитаризация Украины продолжается

Министры стран НАТО сегодня в Брюсселе обсуждают, как еще накачать Украину оружием. Генсек альянса до начала встречи обозначил приоритеты: танки, бронетранспортеры и боеприпасы. Как заявил Йенс Столтенберг, в настоящий момент Украина расходует снаряды быстрее, чем их успевает производить весь западный мир. Скорость их изготовления планируют нарастить. Так, правительство Германии уже подписало контракты с оружейной компанией Rheinmetall на производство большего количества боеприпасов для зенитных орудий Gepard. Развивается и танковая тема. 8 стран готовы поделиться с Киевом своими боевыми машинами. Норвегия, например, передаст 8 Leopard.

А в США обсуждают новый финансовый транш Украине в размере 10 миллиардов долларов, который, скорее всего, выделят на следующей неделе. Правда, в поставках ракет дальнего радиуса ATACMS украинцам накануне отказали. С истребителями также не все хорошо. Тот же Столтенберг назвал такие поставки "неприоритетными". На фоне ухудшающейся ситуации Штаты усилили давление на администрацию Зеленского для достижения больших успехов на поле боя, пишет The Washington Post. Наилучшим сценарием Белый дом считает занятие Украиной как можно большей территории в ближайшие месяцы, прежде чем начнутся переговоры.