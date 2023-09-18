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Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не позволит добиться возвращения потерянных территорий
Теряют в Штатах не только оружие, но и веру в Украину. Председатель комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ не позволит добиться возвращения потерянных территорий.
Наступление, хоть и значительное, имеет операционные и тактические цели, которые ограничены. Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью Зеленского.
Американский военачальник отказался говорить, сколько времени может понадобиться Киеву на достижение своих целей, отметив, что это будет "довольно продолжительным". При этом он охарактеризовал контрнаступление как "длительное, тяжелое и кровавое".
Маск: "Так много смертей за такую мелочь"
Более прямолинейной оказалась позиция Илона Маска. Американец отметил всю бессмысленность контрнаступа в ответе на пост бизнесмена Дэвида Сакса, который опубликовал карту с едва заметными "успехами" украинских войск. На эту запись Маск ответил: "Так много смертей за такую мелочь".
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