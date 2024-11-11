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Миллиардер родом из России пожертвовал бегемотихе 293 тыс. долларов и стал ее "отцом"
Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг 293 тыс. долларов и стал ее "приемным отцом", пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.
"Очень сильно надеюсь, что жизнь Му Денг будет долгой и процветающей", - цитируют журналисты слова миллиардера родом из России.
В статье указали, что Бутерин пожертвовал зоопарку, в котором содержат Му Денг, 10 млн тайских батов, что составляет примерно 293 тыс. долларов. Значительная часть этих средств будет направлена на улучшение условий проживания бегемотихи.
Детеныш карликового бегемота Му Денг названа лучшим мемом 2024 года социальной сети X. Она родилась 10 июля 2024 года в семье карликовых бегемотов Тони и Джоны. Зоопарк Кхао Кхео в Таиланде разместил фотографии своих карликовых бегемотов, Му Денг быстро стала любимицей среди пользователей.
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