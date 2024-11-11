Миллиардер родом из России пожертвовал бегемотихе 293 тыс. долларов и стал ее "отцом"

Создатель блокчейн-платформы Ethereum и одноименной криптовалюты Виталик Бутерин пожертвовал бегемотихе Му Денг 293 тыс. долларов и стал ее "приемным отцом", пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

"Очень сильно надеюсь, что жизнь Му Денг будет долгой и процветающей", - цитируют журналисты слова миллиардера родом из России.

В статье указали, что Бутерин пожертвовал зоопарку, в котором содержат Му Денг, 10 млн тайских батов, что составляет примерно 293 тыс. долларов. Значительная часть этих средств будет направлена на улучшение условий проживания бегемотихи.