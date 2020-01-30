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Миллиардер из Японии летит на Луну один

Романтического полета не будет! Юсаку Маэдзава прекратил поиски спутницы для полета на Луну! 44-летний миллиардер из Японии рассказал, что разочаровался в своей идее. В "Твиттере" он написал об угрызениях совести из-за того, что 28 тысяч женщин потратили свое драгоценное время на подачу заявки.

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