Миллиардер Сорос: Происходящее в Украине может стать началом Третьей мировой войны

Кукловод мировой политики Джордж Сорос в панике. Друг и спонсор цветных революций по всему миру внезапно осознал печальное будущее западной цивилизации. Происходящее в Украине может стать началом Третьей мировой - с таким громким заявлением на сходке миллиардеров или Всемирном экономическом форуме выступил американский миллиардер. Европа может не пережить такого сценария, поэтому необходимо "как можно скорее устранить Путина", прочитал со своей бумажки 91-летний финансист.



Критике пожилого миллиардера подвергся и лидер процветающего Китая. Со слов Сороса, у Владимира Путина и Си Цзиньпина очень много общего, и они представляют наибольшую угрозу открытому обществу. Видимо, американцам все же тяжело признавать, что сотрудничество России и Китая вопреки внешнему давлению растет, в то время как у Вашингтона накапливается все больше нерешенных проблем.