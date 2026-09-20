Краткий пересказ от ИИ

Военная истерия - крайне доходный бизнес. Польские политики нашли идеальную схему: кричать про "российскую угрозу" и списывать на это любые траты. Деньги уходят на ракеты и бетон на границе, а социальный сектор идет под нож.

Из-за нехватки финансирования больницы закрывают целые отделения, учителя вместо уроков вынуждены выходить на протесты, уровень безработицы бьет все рекорды, как и цены на бензин.

О том, как Польша выжимает последние соки из своих граждан в угоду военной машине, - в рубрике "Полная Европа".

Оборона вместо экономики

Милитаризация Польши окончательно приобрела черты коммерческого проекта государственного масштаба. Найдена безотказная схема: любые экономические провалы, дефицит бюджета и урезание социальных программ списываются на необходимость противодействия призрачной угрозе со стороны Союзного государства. В этом году Варшава выделила на оборонный сектор 54 млрд долларов. И аппетиты только растут. В планах довести военные расходы до 5 % от ВВП. Премьер польского режима при этом без доли стеснения пытается убедить граждан, что эти баснословные траты - благо.

Дональд Туск, премьер польского режима: "Мне не нужно никому говорить, сколько денег мы тратим как на вооружение, так и инвестируем в польскую оборонную промышленность, армию, а также службы МВД. Все то, что вносит вклад в безопасность границ, воздушного пространства, разведывательные возможности и так далее, - это безопасность, не абстрактно. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, хотели здесь жить, рожать и растить детей".

Правда, для поляков, которые месяцами пытаются попасть к врачу или стоят в огромных очередях на заправках, безопасность версии Туска как раз выглядит более чем абстрактно. Пока миллиарды уходят на закупку американских ракет и укладку бетона вдоль восточной границы, польская социальная сфера фактически пущена под нож. Но складывается устойчивое ощущение, что это мало кого беспокоит из власть имущих. Пушки в этой истории ценнее. Очередным поводом для нагнетания паники среди населения стала недавняя атака беспилотников на украинский железнодорожный узел вблизи польской границы. В Брюсселе и Варшаве немедленно раздули скандал, обвинив Москву в попытке ликвидации западных политиков, которые ехали в соседнем составе.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: "Я думаю, это явно было сделано для того, чтобы напугать западные страны и заставить их отказаться от поддержки Украины, от поездок туда. Это было сделано намеренно, это был четкий сигнал. И главный вопрос теперь для нас заключается в следующем: какие выводы мы сделаем из этого послания? Я считаю, мы должны действовать с точностью до наоборот. Мы должны показать, что мы остаемся с Украиной и что нас это не пугает".

Агрессивная риторика представителей польской власти

На фоне пафосных речей еврочиновников поверили в себя и в Польше. Все тот же Туск объявил об опасности неизбежной эскалации, потребовав в срочном порядке укрепить границу. А глава польской дипломатии вовсе решил перейти к бахвальству, заявляя, что в случае прямого столкновения Россия гарантированно потерпит поражение.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши: "Если бы Россия напала на нас и мы бы сняли перчатки, я думаю, мы бы разгромили их достаточно быстро. У нас подавляющее превосходство над Россией в воздухе - что-то вроде 2,5 тыс. самолетов. И даже без США у нас превосходство, и я давно не проверял количество дальнобойных ракет. Но если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и вывести из строя вторую половину".

Вот только такая агрессивная и безответственная риторика Сикорского вновь потерпела фиаско. Столкнувшись с реальностью, по заявлению министра обороны страны, количество граждан, готовых защищать свою родину, не внушает оптимизма.

Как не внушает оптимизма и состояние польских железных дорог, которые, в отличие от украинских, разваливаются без какого-либо внешнего воздействия. Недавно в стране прошла забастовка машинистов. Причиной стало критическое состояние инфраструктуры, участившиеся случаи аварии и сходов поездов.

Но признавать системную разруху Варшава категорически отказывается. А все происходящее на путях списывает... на вмешательство России.

На вопрос "Вы предполагаете, что Россия специально отправляет водителей на переезды, чтобы они устраивали эти аварии?" Бартош Гродецки, глава Бюро национальной безопасности Польши, ответил: "Их не обязательно отправлять. Существует целая палитра других возможностей, чтобы приводить к подобным ситуациям. Тем не менее, к этому стоит очень внимательно присмотреться. Ведь если мы наблюдаем внезапный рост такого рода инцидентов в условиях, когда мы сами заявляем, что мы имеем дело с активизацией саботажа, а также четко считываем сигналы с российской стороны, то я думаю, этот аспект точно не стоит игнорировать".

Польские больницы закрывают отделения, а учителя выходят на протесты

Но если бы разруха была только в головах чиновников и на железной дороге. Увы, но и польские больницы переживают не лучшие времена. Госпитали вынуждены закрывать целые отделения. Причина банальна: нет денег на зарплаты, на закупку оборудования и лекарств и, конечно же, на содержание пациентов в стационарах. Зато сэкономленные на здоровье поляков средства можно вбухать в строительство очередных пограничных заборов.

Кинга Вечорек, директор специализированной больницы № 1 в Бытоме: "На данный момент у нас есть один господин директор, который вынужден работать и за руководителей, и за лечащего врача, и за четверых интернов. Это слишком маленький штат и слишком ответственное отделение, чтобы можно было лечить пациентов подобным образом".

Серьезные проблемы и в образовании. Профсоюзы учителей вместо проведения уроков вынуждены выводить педагогов на протесты, требуя индексации зарплат.

Преподаватели признают, что школы накануне нового учебного года столкнулись с серьезным дефицитом кадров и полным отсутствием поддержки со стороны государства.

Анна Ковальчук, учительница: "Мы хотим получать настолько достойное вознаграждение, чтобы нам не приходилось работать на двух ставках, чтобы нам не приходилось работать даже на полторы ставки. Дело в том, что это работа, которая очень сильно выматывает психологически, но она также изнуряет и физически".

Но и это еще не все. Число зарегистрированных безработных в Польше превысило 911 тыс. человек. За год прибавка почти на 55 тыс. Главная причина - предельная осторожность бизнеса, который из-за падения доходов не спешит открывать новые вакансии. И как тут не перестраховываться, если каждый день правительство готовит себе сюрпризы? Например, очередной рост цен на топливо. Туск уже в открытую готовит соотечественников к тому, что страну ждет настоящий бензиновый шок из-за потрясений на Ближнем Востоке и общемирового кризиса. При этом вину за грядущие запредельные ценники на АЗС он, естественно, перекладывает на внутриполитические интриги оппозиции во главе с Навроцким.

Дональд Туск: "Из-за войны на Ближнем Востоке и украинского кризиса, деструктивной позиции президента страны по блокированию законопроектов у нас действительно скоро будут рекордные цены на топливо. Такие, какие никому не снились даже в самых страшных снах".

Польша выставляет счет Москве

Варшава, похоже, нашла гениальный способ разом решить все свои финансовые проблемы, не снижая трат на оружие. Польское руководство пришло к удивительному умозаключению: экономика страны понесла колоссальные убытки из-за украинского кризиса. Насчитали аж 115 млрд евро, а счет решили выставить опять-таки Москве. При этом без тени смущения в прайс умудрились включить не только логистические издержки, но и все убытки польского бизнеса, вызванные антироссийскими санкциями, которые сама же Варшава и требовала ввести.

Вот только как показывает многолетний и безрезультативный опыт Польши с требованиями триллионных репараций от Германии, заявлять на бумаге можно все что угодно. Главное, чтобы от таких аппетитов у варшавских дядек ничего не треснуло.