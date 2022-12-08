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Миллиарды финансовой помощи для Украины являются кредитом, а не подарком - депутат Европарламента
Миллиарды финансовой помощи, которыепредоставлены Украине со стороны Евросоюза, являются кредитом, а не подарком. Иэти кредиты Киев не в состоянии погасить. Об этом на заседании Европарламента сказалаевродепутат от Ирландии Клэр Дейли, сообщает БелТА.
Видео с выступлением опубликовано на ее странице в Twitter.
Евродепутат также заявила, что Украина сегодня подвергается шокотерапии. Это подтверждают и экономисты.
"Распродажа общественных земель, дерегулирование рынка труда, продажа государственных активов... Все необходимое для будущего государства распродается ради финансирования прокси-войны, которая разрывает страну на части", - отметила евродепутат.
Она уточнила, что условием для выдачи кредитов ЕС является обязательство Украины поддерживать демократию и верховенство закона. Однако на деле происходит обратное: президент страны Владимир Зеленский запретил большинство оппозиционных партий и СМИ, пошел атакой на профсоюзы и права рабочих. Европейская аудиторская палата ранее обвиняла Украину в коррупции. И эта коррупция никуда не делась. И все же ЕС продолжает направлять миллиарды евро украинским властям.
Клэр Дейли отметила, что политика Евросоюза, судя по всему, направлена на то, чтобы не допустить установления мира и продолжать конфликт любой ценой. При этом депутат Европарламента уверена: когда конфликт завершится, от Украины мало что останется. Ведь за любой конфликт придется расплачиваться.
Фото:pixabay.com
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