Миллион долларов выбросили на дорогу злоумышленники в Калифорнии

Миллион наличными выбросили на дорогу злоумышленники во время погони в Калифорнии. Полиция в итоге арестовала двоих мужчин из Нью-Йорка. Судя по всему, наличные деньги им нужны были для покупки наркотиков - их следы на банкнотах унюхали служебные собаки. В картонных коробках, по официальным данным, было 915 тысяч долларов. Кроме денег там были еще портативные рации.



