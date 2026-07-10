Миллионы мусульман проводили в последний путь аятоллу Хаменеи

В Иране завершились масштабные траурные шествия: верховного лидера Али Хаменеи проводили в последний путь миллионы граждан.

Масштабные траурные шествия в Иране

Финальная церемония погребения состоялась в мавзолее имама Резы в Мешхеде. Из-за колоссального наплыва скорбящих, полностью заблокировавших магистрали, гроб с телом аятоллы пришлось доставлять к святыне на вертолете.

Прощальную молитву над телом лидера прочитал его старший сын Мостафа. Траурные мероприятия продемонстрировали непоколебимое единство иранского общества перед лицом внешнего давления: собравшиеся несли плакаты с жесткими требованиями возмездия в адрес Вашингтона.