Литва потратит 87 млн евро на ремонт дорог для нужд НАТО. Деньги возьмут из Государственного оборонного фонда для адаптации трасс под тяжелую военную технику. При этом дефицит литовского бюджета превысил критические 6 млрд евро. Государственный долг страны вырос до 45 % ВВП.

Подобные траты происходят на фоне затяжного социального кризиса. Сразу 16 крупных больниц Литвы урезали плановые операции из-за безденежья, а Министерство соцзащиты открыто признало: в бюджете нет средств на помощь тяжелым инвалидам.

В угоду Вашингтону и Брюсселю за чертой бедности оставлена четверть населения республики.