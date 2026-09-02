Миллионы жителей гималайского региона в ближайшие годы столкнутся с риском ледниковых наводнений

Краткий пересказ от ИИ

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В ближайшие годы миллионы жителей гималайского региона столкнутся с катастрофическим риском ледниковых наводнений. С таким официальным заявлением выступила помощник генерального секретаря ООН Канни Вигнараджа. Поводом для экстренного предупреждения послужило недавнее разрушительное обрушение ледника в Непале, произошедшее в конце августа 2026 года и унесшее жизни более 1 тыс. человек, сообщает БЕЛТА.

Под угрозой находится не только гидроэнергетика, от которой многие зависят, но и целые берега рек, где живут миллионы людей, могут стать фактически непригодными для жизни. "Технологии развиваются недостаточно быстро, чтобы предотвратить потери вдоль этих масштабных речных систем, которые собирают излишки ледниковых озер", - заявила Канни Вигнараджа.

В 2020 году исследователи выявили 47 потенциально опасных ледниковых озер в Непале, Китае и Индии. С тех пор было установлено, что реальное число таких озер значительно выше. "Численность населения, находящегося в зоне риска, исчисляется миллионами", - заявила Вигнараджа.

Разрушительное наводнение в Непале было вызвано обрушением частей ледника вблизи вершины горы Лангтанг-Лирунг, что привело к оползню и наводнению. Прорыв ледниковых озер происходит, когда тающая ледниковая вода накапливается за естественным барьером, и давление в конечном итоге приводит к разрыву или переливу, вызывая внезапный паводок вниз по течению. Угрозы усиливаются, поскольку изменение климата ускоряет таяние ледников в регионе, разрыхляя горные породы и оказывая большее давление на барьеры ледниковых озер.

По словам Вигнараджи, горы этого региона также относительно молоды, и поэтому более подвержены тектоническим сдвигам, которые могут также спровоцировать внезапные обрушения ледников или озерных преград. Представитель ООН заявила, что ни одна страна в регионе не зависит от ледников в большей степени как в плане водоснабжения, так и в плане доходов, чем Непал, который сейчас столкнулся с "очень, очень сложным выбором". Для многих, кто живет вдоль рек, переезд на возвышенность может оказаться финансово невыгодным.

Критически важная инфраструктура также останется уязвимой. Потери в электроэнергетике Непала могут быть более серьезными, чем указывают некоторые оценки. В ООН сообщили, что наводнение вывело из строя 15 крупных электростанций, помимо действующих.

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал изменение климата главной причиной разрушительного наводнения в республике, сообщает ТАСС. "Доказано, что из-за изменения климата температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса, поэтому нет сомнений, что именно это стало причиной катастрофы. Изменение климата - это глобальная проблема, а реагирование на вызванные им бедствия - общая ответственность всего мира", - написал он в Facebook.

Как указал премьер, "по мнению экспертов, с которыми проводились консультации, наводнение на реке Бхоте-Коши в районе Расува стало крупнейшим бедствием в Гималайском регионе, вызванным сходом снежно-каменной лавины".

"Этот инцидент наглядно продемонстрировал, что риски, с которыми мы сталкиваемся в Гималайском регионе, растут по мере изменения климата. Поэтому пришло время не только повысить осведомленность внутри самого региона, но и решительно заявить международному сообществу о катастрофических последствиях изменения климата, с которыми мы имеем дело", - добавил Шах.

По его словам, "в результате таяния льда внутри ледника при его обрушении могли смешаться лед и вода". "По мнению экспертов, обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию. В месте падения масса начала таять, и этот процесс продолжился, перерастая в мощное наводнение. Спускаясь с гималайских высот в сторону Непала, поток набрал еще большую силу и опустошил местность", - отметил он.

Заместитель главы Государственного климатического центра КНР Гао Жун заявил, что стихийные бедствия в районе Тибета грозят участиться и принять более крупные масштабы из-за глобального потепления. "В ближайшем будущем стабильность внутренней структуры ледников Тибетского нагорья будет снижаться. Могут участиться бедствия, вызванные ледниками, а череда катаклизмов способна привести к увеличению масштабов разрушений, повлиять на зону их распространения", - сообщил он.

Как уточнил замглавы климатического центра, за последние 60 лет площадь ледников на Тибетском нагорье сократилась примерно на четверть, в том числе 7 тыс. небольших ледников полностью исчезли. По его словам, в связи с глобальным потеплением процесс таяния ускорился.

26 августа на севере Непала возник мощный паводок, причиной которого стал сход лавины на границе с Китаем. Поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и вызвав затопление большой территории. По последним данным, в результате погибли свыше 1,1 тыс. человек. В китайском уезде Гьиронг (Тибетский автономный район, запад страны) оползень унес жизни как минимум 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.