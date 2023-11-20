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Миллионы людей по всему миру запустили акцию протеста против ближневосточного конфликта
Не остаются в стороне от чужого горя миллионы людей по всему миру. "Молчаливый марш" прошел в Париже. Акцию организовали попризыву деятелей культуры. Несколько тысяч человек дошли до здания Института арабского мира.
С требованиями прекратить кровопролитие вышли и в нидерландском Роттердаме. Маршем по улицам города прошли до 7 тысяч человек.
Это одна из самых больших несправедливостей в мире. И мы собрались здесь сегодня, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и дать ему понять, что он не одинок. Есть всего лишь горстка мировых лидеров, которые не берут на себя ответственность. Но, слава богу, мир намного больше, и все люди, которые пришли сюда сегодня, показали, что в мире есть опора.
Осудили жестокость Израиля и неспособность мирового сообщества остановить кровопролитие и в Пакистане.
А в столице Чили организовали акцию памяти погибших детей в секторе Газа. Сотни пар детской обуви расставили на главной площади Сантьяго-де-Чили.
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