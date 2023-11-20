Миллионы людей по всему миру запустили акцию протеста против ближневосточного конфликта

Это одна из самых больших несправедливостей в мире. И мы собрались здесь сегодня, чтобы выразить солидарность с палестинским народом и дать ему понять, что он не одинок. Есть всего лишь горстка мировых лидеров, которые не берут на себя ответственность. Но, слава богу, мир намного больше, и все люди, которые пришли сюда сегодня, показали, что в мире есть опора.

Джемиль Йылмаз, участник демонстрации

