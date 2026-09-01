Милосердие или убийство: как на Западе превратили эвтаназию в бизнес на смертях

Кто вправе решать, когда человеку умирать - сам страдалец, оказавшийся в безвыходной, как он считает, ситуации; врач, который ставит подпись под заключением, или государство, которое однажды решило сделать добровольную смерть частью системы медицинских услуг?

Сторонники эвтаназии называют ее проявлением милосердия - возможностью прекратить страдания, когда лечение больше не помогает. Но скептики задают тревожный и вполне логичный вопрос: можно ли назвать этот выбор свободным, если человек, например, не получил вовремя помощь, лечение, паллиативную поддержку, доступное жилье или ощущение, что он нужен близким и обществу?

Одна из последних громких и возмутительных историй - смерть 25-летней испанки Ноэлии Кастильо. Девушка годами добивалась права на смерть.

"Мне очень нравилось краситься, делать маникюр. Мне нравится многое, но у меня не было ни цели, ни смысла в жизни. И до сих пор их нет. Я все вижу в темных тонах, потому что у меня нет желания ни к чему", - заявила пациентка, прошедшая эвтаназию Ноэлия Кастильо.

Девушка пережила три случая изнасилования, не смогла с этим справиться и выпрыгнула из окна. Осталась жива. Но, шагнув в бездну, обрекла себя на частичный паралич. Тогда ее главной целью стало уйти из жизни. Родители, конечно, были категорически против. Они были убеждены, что решение их дочери продиктовано тяжелой душевной травмой, а не реальными медицинскими показаниями. Конституционный суд Испании согласился, что паралич, синдром хронической усталости, а также депрессия представляют достаточный набор диагнозов для добровольного ухода Ноэлии Кастильо из жизни.

"Я молилась и думала: может быть, в последний момент она скажет, что передумала. Но она говорила, что больше так не может. Нет, я не согласна с эвтаназией. У меня нет волшебной палочки, чтобы повернуть время вспять, но какая-то судья решила судьбу моей дочери? И это решают люди, которые даже не родили ее" - рассказала мать Ноэлии Кастильо Йоланда Рамос.

Тенденция поистине пугающая: феномен "медицинского суицида" стремительно молодеет. Все больше едва совершеннолетних европейцев без видимых медицинских предпосылок заявляют о праве на смерть, и государства не только не препятствуют этому, но и легитимизируют процесс. Бельгия одобрила эвтаназию в 2002 году, а уже в 2014-м сняла все возрастные ограничения на эту процедуру. Нидерланды - первопроходцы в легализации процедуры - также смягчили нормы. Теперь там рассматривают заявки на вечный сон от детей с 12 лет при согласии родителей и психологов. Изначально подобная практика задумывалась как последний выход для безнадежно больных, обреченных на мучительную смерть, но сегодня эти критерии размыты до неузнаваемости.

Тео Бер, профессор медицинской этики (Нидерланды):

"Среди пациентов непропорционально много молодых женщин. Что происходит с этим поколением? Это что, отчаяние, возраст? Думаю, мы слишком спешим на этом пути. Нам надо поднять возрастной лимит для эвтаназии лет до 28. Как только вы открываете эту дверь, вы не можете закрыть ее для все новых категорий пациентов".

После Нидерландов, Бельгии и Люксембурга в 2021 году к списку присоединилась Испания, в 2023-м - Португалия. В Германии, Швейцарии и Австрии, хоть и не допускают эвтаназии в классическом ее понимании, но разрешают так называемый ассистируемый суицид, то есть процедуру, при которой врач лишь выписывает смертельную дозу лекарства, но финальное действие пациент обязан совершить сам. Последней крупной европейской страной, принявшей подобное решение, стала Франция. В августе 2026-го там вступил в силу закон о "помощи в умирании".

Легализация помощи при уходе из жизни во Франции стала результатом долгих общественных и парламентских дискуссий. Инициативу продвигал лично президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал вынести вопрос на национальное обсуждение еще в ходе электоральной кампании 2022 года. Поводом для реформы стали запросы пациентов и их семей, а также спор о том, достаточно ли существующих мер паллиативной помощи для людей с неизлечимыми заболеваниями и тяжелыми страданиями. Впрочем, споры возникли не на пустом месте. Казалось бы, милосердная инициатива. Но теперь западные врачи вместо протягивания руки помощи нуждающимся, сами подсылают к ним старуху с косой.

"Как-то раз утром я проснулась с невыносимой болью, что моя дочь прибежала из другой комнаты. Она вызвала скорую, которая доставила меня в ванкуверскую больницу общего назначения. Там ко мне подошла молодая женщина-врач, и первое, что она мне сказала "мы хотим предложить вам эвтаназию". Я была шокирована, ведь я всего лишь хотела выяснить причину боли. Я вовсе не хотела умирать", - поделилась своей историей жительница Канады Мариам Ланкатер.

Действительно, а зачем медицине тратить деньги на лекарства и уход, если проще распрощаться с человеком? История жительницы Канады наглядно показала, почему эвтаназия вызывает все больше тревоги и споров в обществе, а в стране кленового листа, к слову, наблюдается действительно тревожная динамика.

Канада стала мировым центром эвтаназии. Там легализованная процедура унесла больше жизней, чем Вторая мировая война. По сообщениям местных СМИ, каждый день с врачебной помощью умирают 36 канадцев. На эвтаназию приходится свыше 4 % всех смертей в год. При этом список критериев доступа к такой процедуре постоянно расширяется.

Говорят, у всего есть цена: у лекарств, сиделок, паллиативной помощи, социальных программ, но, как видим, цена есть и у смерти. И если государство умеет быстро организовать человеку уход из жизни, но не всегда способно дать ему возможность достойно жить, закономерно возникает вопрос: а человек ли в приоритете?

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Главное фото: magnific.com