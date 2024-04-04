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Милота дня: в Китае сотня хаски устроила хаос в торговом центре, удрав из зоокафе
В Китае сотня собак породы хаски сбежала из зоокафе и с радостным лаем устроила гонки по торговому центру. Один из посетителей заведения не закрыл входную дверь, и животные мигом заполонили здание.
Собак ловили целый час, и, к счастью, ни одна из них не потерялась. В итоге хаски вернули на место и накормили куриными ножками, чтобы впредь сбежать не хотелось.
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