Милота дня: в Китае сотня хаски устроила хаос в торговом центре, удрав из зоокафе

В Китае сотня собак породы хаски сбежала из зоокафе и с радостным лаем устроила гонки по торговому центру. Один из посетителей заведения не закрыл входную дверь, и животные мигом заполонили здание.

Собак ловили целый час, и, к счастью, ни одна из них не потерялась. В итоге хаски вернули на место и накормили куриными ножками, чтобы впредь сбежать не хотелось.