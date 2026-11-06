Минэнерго Украины сообщило о новых отключениях электроэнергии в Киеве и пяти областях страны

Новые отключения света произошли в Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает Минэнерго страны.

Ситуация в столичном регионе наиболее критическая. Ранее в профильном министерстве назвали положение с электроснабжением Киева и области крайне сложным. Во многих регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии, а промышленные предприятия работают в режиме ограничения мощности.