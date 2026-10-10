Минфин США временно снял санкции с российского дизеля после разговора Трампа и Путина

Россия возобновит прямые поставки дизельного топлива на американский рынок. Об этом сообщил Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России. График экспорта уже согласован.

Так, 300 тыс. т Россия готова поставить уже в октябре с дальнейшим ростом поставок до 500 тыс. т в ноябре и до 1 млн т в декабре. Для этого Минфин США экстренно выведет российский дизель из-под санкций. Временное разрешение на покупку и разгрузку российского дизтоплива будет действовать до апреля 2027 года.



Владимир Путин выразил уверенность, что поставки нефти из России на американский рынок положительно отразятся на всей глобальной экономике.

В ходе телефонного разговора также обсуждались перспективы урегулирования украинского кризиса. Лидеры детально обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива и общие аспектные вопросы двусторонних отношений.