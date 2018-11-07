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Минфин Украины заявил об угрозе дефолта в следующем году
Выйти из программы МВФ не вариант, поскольку страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, говорится в заявлении. Единственный путь спасения от банкротства, по мнению ведомства, - отказ Киева от шагов, которые приведут к сокращению доходов или росту расходов бюджета. В Минфине считают, что обсуждаемый сейчас в Верховной раде закон о введении налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль может привести к самым печальным последствиям для финансовой системы государства.
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