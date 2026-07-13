Минимум 27 человек погибли во время пожара в баре Бангкока

Сильный пожар вспыхнул в одном из баров Бангкока около полуночи 13 июля по местному времени (20.00 12 июля по минскому времени). В результате погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает Associated Press.

Также пострадали 63 человека, 22 из них находятся в критическом состоянии.

Пожарным потребовалось около получаса, чтобы взять огонь под контроль. На фотографиях после происшествия видны обгоревшие столы и стулья, поврежденный интерьер заведения.

Причиной пожара, предварительно, стало короткое замыкание в потолочном кондиционере. Выбраться из горящего заведения посетителям помешали заблокированные аварийные выходы. Как сообщил журналистам губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт, на пути аварийного выхода рядом с кухней были пивные ящики, а на пути к другому аварийному выходу стоял стол, препятствующий эвакуации.

Полиция установила личности 10 погибших. Среди них девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса.